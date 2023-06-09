Резников: Киев готов к мирным переговорам с Россией после изменения целей СВО

Журналисты информагентства "NV.ua" взяли интервью у украинского министра обороны Алексея Резникова, который утверждает, что в настоящий момент целями российской спецоперации в Украине являются её денацификация, демилитаризация и гарантии невступления Киева в Североатлантический альянс.

По словам Резникова, Украина будет готова к переговорам с Россией в случае, если она изменит цели специальной военной операции, поскольку смена задач СВО поможет Киеву и Москве выработать проект мирного соглашения на компромиссных условиях.