Как вывести стойкие пятна от солнцезащитного крема с одежды

Однако у жирных кремов есть один недостаток, когда они соприкасаются с нашей одеждой, они оставляют неприглядные и часто довольно стойкие пятна.

Но не волнуйтесь, это ни в коем случае не повод обходиться без солнцезащитного крема.

Есть несколько способов избавиться от пятен или вообще предотвратить их образование.

Вот наши главные советы и рекомендации по избавлению от пятен от солнцезащитного крема.

Лучший способ вывести крем с одежды — действовать быстро и немедленно удалить его, пока не образовались стойкие пятна.

Удалите остатки крема, а затем промойте область холодной водой, а не теплой!

Если крем очень жирный, порошок для удаления пятен или даже немного кукурузного крахмала могут помочь поглотить масло.

Оставьте порошок на пятне примерно на полчаса, затем удалите.

Если у вас нет ничего под рукой, например, когда вы находитесь на пляже, песок также может помочь впитать крем.

Если для прямых мер уже поздно и пятна уже образовались, нет причин отчаиваться. Здесь тоже есть несколько хитростей, как убрать пятна с одежды.

Лучше всего обработать их перед стиркой специальным пятновыводителем против масляных пятен или хозяйственным мылом.