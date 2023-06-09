Алсу уехала в Америку и не носит теперь обручальное кольцо

Алсу сообщила своим фолловерам, что находится в настоящее время в США. Самые внимательные фанаты отметили, что их любимица сняла обручальное кольцо.

Алсу поделилась снимками с прогулки по Нью-Йорку в компании своих приятельниц. Кольца обручального на руке нет, но певица и раньше игнорировала украшение.

Алсу много лет состоит в браке с предпринимателем Яном Абрамовым. Супружеская чета растит троих детей.

В СМИ Абрамова без конца обвиняют в изменах, но свечку ни один из журналистов не держал.