Попрощаться с луковой мухой: это легко сделать с помощью опилок

Как правило, самое эффективное время для борьбы с луковой мухой - период цветения сирени и вишни. Вредитель находит грядки с интересующими её посадками по запаху, уточняет автор канала "Идеальный огород" на платформе Дзен.

Муха откладывает яйца возле лука. А когда из ее яиц вылупляются личинки, они портят растущие луковицы, поедая их ткани. Такой лук вянет, у него ломается перо.

Конечно, лучше принять меры профилактики. Для этого следует помнить: нельзя высаживать культуру на одном и том же месте либо - после чеснока. Желательно рядом разместить грядку с морковью или томатами.

Еще вариант - высадить рядом с луковой грядкой низкорослые бархатцы, которые эффективно отпугивают луковую муху.

Эксперт также предлагает такой проверенный способ защиты от луковой мухи, как укрытие грядки опилками (желательно березовыми). Если опилки хвойные, их следует на сутки замочить в растворе мочевины (1 ст. л. на 5 л воды).

Березовые опилки также надо замочить на сутки, но - в обычной воде. Через сутки в такой раствор добавить 50 мл березового дегтя. Все это хорошо перемешать, чтобы деготь равномерно распределился по всей массе опилок.

Затем этот опил с дегтем тонким слоем распределить уже по поверхности грядки с луком. Луковая муха за счет специфического запаха не сможет даже подлететь к луку.