Глеб Панфилов выписался из больницы, его здоровье вне опасности

Режиссеру Глебу Панфилову стало лучше. Его состояние уже не вызывает серьезных опасений у врачей, поэтому было принято решение выписать его из больницы.

88-летний советский и российский режиссер ранее попал в больницу с геморрагическим инсультом. Врачам пришлось бороться за его жизнь в реанимации.

Некоторое время он провел на искусственной вентиляции легких. Сейчас Панфилову стало лучше, и его выписали домой восстанавливать силы.