Спрос на туры в Египет среди туристов после гибели россиянина от акулы остается стабильным

Замдиректор компании Тез Тур рассказал, что после трагического инцидента с гибелью россиянина в Хургаде от акулы спрос на турпоездки в страну пирамид остается стабильным.

Он отметил, что пока в компании не зафиксировали падения спроса на туры. Но потенциально такое возможно в том случае, если подобные случаи повторятся.

Также представитель компании отметил, что за 28 лет регулярных чартеров в Египет из России имело место быть не более 20 случаев нападения акул на человека.