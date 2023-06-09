Спрос на туры в Египет среди туристов после гибели россиянина от акулы остается стабильным

Замдиректор компании Тез Тур рассказал, что после трагического инцидента с гибелью россиянина в Хургаде от акулы спрос на турпоездки в страну пирамид остается стабильным.
Он отметил, что пока в компании не зафиксировали падения спроса на туры. Но потенциально такое возможно в том случае, если подобные случаи повторятся.
Также представитель компании отметил, что за 28 лет регулярных чартеров в Египет из России имело место быть не более 20 случаев нападения акул на человека.
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