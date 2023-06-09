Порнозвезды Ришель Райан и Деймон Дайс рассказали о сложностях в личной жизни в их профессии

Порнозвезды Деймон Дайс и Ришель Райан пожаловались на сложности с заведением романтических отношений. Актеры фильмов для взрослых сказали, что с их профессией проблематично выстроить партнерские отношения.

Из-за того, что не все готовы принять специфику их работы, многим их коллегам приходится заводить романтические отношения только с представителями индустрии, которые могут их понять.

Но по признанию Райан, за ее 17-летнюю карьеру в порноиндустрии ей не приходилось заводить романы на съемочной площадке. Тем не менее, оба подчеркнули, что проблема в индустрии существует.