Американский стюард спас медовый месяц парочки пассажиров

Стюард Дасти Диллс был на рейсе из Детройта в Сан Хуан, когда услышал разговор пассажиров-молодоженов. У них грозился сорваться медовый месяц, потому что девушка забыла свой паспорт.

Ее бы не пропустили в Пуэрто Рико без документа, а доставить его быстро возможности не было. Тогда Диллс предложил им помочь.

Он забрал паспорт у родственницы девушки, передал его коллеге в Атланте, который затем на другом рейсе доставил документ молодоженам. Они были счастливы и благодарны, и заявили, что вера в человечество еще не потеряна.