Роковое место: сколько кораблей потонуло в Бермудском треугольнике за последние четыре сотни лет

Нет человека, который не слышал бы о загадке Бермудского треугольника. По данным СМИ, простых обывателей и самих мореплавателей, здесь погибло немало судов. Исследователи компании Allen Exploration решили установить точную цифру потонувших судов, хотя она тоже далеко не финальная, сообщает Вокруг света.

Эксперты для своей работы использовали архивы, а также публикации из старых газет. В итоге им удалось установить, что свыше двух третей потерь произошли к западу от района, который известен, как Литл-Багама-Бэнк, - на западе острова Большой Багама.

Специалисты уже нанесли на карту местонахождение 176-ти судов, затонувших возле Багамских островов с 1526 по 1976 годы. Из них 77 кораблей - американские, 36 - принадлежали Британии, 19 - Испании. Остальные еще предстоит идентифицировать.

145 кораблей при этом потерпели крушение в XIX столетии, 10 - затонули в XVII и XVIII веках, три — в XVI. Некоторые судна везли золото, другие - сахар, хлопок, табак и даже африканских рабов.

На потерянных кораблях были закованные в кандалы африканцы, стройматериалы для изготовления тары для упаковки сахара и сигар, которые производили рабы на испанской Кубе, — перечислял один из авторов этого проекта Шон Кингсли.

Количество названных судов, затонувших у Бермуд, уверены ученые, - не окончательное. Они намерены продолжать свою работу и дальше.