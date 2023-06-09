Бэм Марджер, известный по шоу Чудаки, вышел из психиатрической клиники

Актер и каскадер Бэм Марджер накануне был выписан из психиатрической клинике. В ней он оказался не добровольно, а по предписанию полиции.

Сообщается, что сейчас ему прописан курс детоксикационного лечения. Продолжит он его уже в реабилитационном центре.

Бэм Марджер попал в лечебное учреждение после того, как его выследили полицейские. Актер был задержан в ресторане, принадлежащем его коллеге Дэни Трехо, и по словам представителей правопорядка, был в состоянии, несшем угрозу себе и другим.