Натали Портман уличила своего мужа Бенджамена Мильпье в измене с 25-летней девушкой

Натали Портман испытала чувство унижения после того, как узнала, что ее муж Бенджамен Мильпье изменил ей с другой женщиной. Но, по словам инсайдера, актриса не собирается разрывать с ним отношения.

Она уверена, что это было ничего не значащей интрижкой, и попытается сохранить отношения. Сейчас супруги разговаривают о ситуации, но пока неясно, удастся ли им преодолеть кризис, вызванный изменой.

Мильпье и Портман познакомились на съемках Черного лебедя и поженились в 2012 году. У них подрастает двое детей Алеф и Амалия.