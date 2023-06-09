Арнольд Шварцнеггер стал звездой сериала Фубар от Нетфликс

Арнольд Шварцнеггер решил покорить стриминговые платформы. Недавно состоялась премьера сериала от Нетфликс под названием Фубар, в котором железный Арни сыграл главную роль.

По сюжету он играет спецагента Люка Брюннера, которого собираются отправить на пенсию. Но только после того, как он выполнит последнее сверхсложное задание, и окажет помощь своему коллеге.

Сериал уже побил рекорды популярности. Это первая работа Арнольда Шварцнеггера на стриминговом сервисе, но, она уже дала его актерской карьере новый виток.