Арнольд Шварцнеггер стал звездой сериала Фубар от Нетфликс

Арнольд Шварцнеггер решил покорить стриминговые платформы. Недавно состоялась премьера сериала от Нетфликс под названием Фубар, в котором железный Арни сыграл главную роль.
По сюжету он играет спецагента Люка Брюннера, которого собираются отправить на пенсию. Но только после того, как он выполнит последнее сверхсложное задание, и окажет помощь своему коллеге.
Сериал уже побил рекорды популярности. Это первая работа Арнольда Шварцнеггера на стриминговом сервисе, но, она уже дала его актерской карьере новый виток.
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