Акт измены социализму: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил самоубийства

Ким Чен Ын запретил самоубийства, назвав их "актом измены социализму". Как уточняют СМИ, такое решение якобы обусловлено ростом количества самоубийств в Северной Корее.

В связи с этим лидер страны приказал местным властям принять меры, чтобы люди не кончали с собой.

Точное число самоубийств в КНДР трудно установить, так как власти не озвучивали статистику. Но, по оценкам южнокорейской национальной разведывательной службы, количество самоубийств в нынешнем мае по сравнению с предыдущим годом могло возрасти на 40 процентов.

Ким заявил, что чиновники местных органов власти будут нести совместную ответственность за неспособность предотвратить самоубийства людей.

На условиях анонимности источники западных СМИ рассказали, что большинство самоубийств были вызваны нищетой и голодом. Какие будут предложены здесь контрмеры, пока неизвестно.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения за 2019 год, в Северной Корее было совершено 8,2 самоубийства на 100 000 человек, что ставит страну на 45-е место в мировом рейтинге уровня самоубийств.