Алексей Миранов из клипа Киркорова, страдающий карликовостью, ушел из жизни

Не стало актера Алексея Миранова 8 июня в Москве. О причинах кончины артиста ничего неизвестно.

О кончине знаменитости информировал его наследник.

Миранов родился в 1981 году и страдал карликовостью (дварфизм). Он играл на сцене Театра Наций, участвовал в спектакле "Сказка про последнего ангела" по произведениям Романа Михайлова. Кроме Миранова здесь были задействованы такие артисты, как Павел Рассомахин, Глеб Пускепалис, Муся Тотибадзе и Владимир Буланов.

Постановка - лауреат премии "Золотая маска" ( в 2019–2020 годах). Она была представлена в категории "Драма/спектакль большой формы".