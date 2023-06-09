Арнольд Шварцнеггер рассказал, что в детстве отец тиранил его мать и брата

75-летний Арнольд Шварценггер признался, что в детстве был жертвой домашнего насилия со стороны своего отца. Густав Шварцнеггер служил в Вермахте, а потом женился и у него родилось двое сыновей.

По словам железного Арни, его отец был жестоким человеком. Он мог без стеснения ударить их с братом мать прямо на глазах детей. Но страдала не только она.

Арнольд поведал, что к детям у Густава были очень жесткие требования. И, если они их не выполняли, тот мог запросто лишить их еды, а по ночам они часто просыпались от буйства отца.