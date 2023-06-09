Актриса Ольга Кузьмина заявила, что скоро станет мамой во второй раз

Ольга Кузьмина, прославившаяся ролью в сериале Кухня, заявила, что сейчас вынашивает своего второго ребенка. В доказательство она опубликовала в соцсетях свою фотографию с округлившимся животом.

Пол ребенка Кузьмина пока не раскрыла. Но известно, что отцом будущего малыша является нынешний бойфренд Кузьминой Евгений Апанасевич.

У актрисы уже есть сын от предыдущего брака с Алексеем Терещенко. Их брак продлился 14 лет, а развелись супруги в 2019 году.