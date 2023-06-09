Надежда Бабкина сказала, что Пугачева уехала из России, чтобы сохранить семью

Надежда Бабкина высказалась насчет отъезда из России Аллы Пугачевой. Певица заявила, что понимает ее поступок с одной стороны, но народ, который любил певицу, все равно чувствует себя преданным.

Бабкина считает, что Алла Пугачева приняла решение уехать из России и поселиться в Израиле, из желания сохранить семью. По ее предположениям, вполне возможно, что все дело в муже Примадонны Максиме Галкине.

Сама Бабкина сказала, что не может согласиться с поступком знаменитой коллеги, но в то же время не осуждает ее. В конце концов, у Пугачевой двое маленьких детей.