Шварцнеггер признался, как его бывшая жена узнала о его внебрачном сыне

Арнольд Шварцнеггер рассказал, что долго не решался признаться бывшей жене Марии Шрайвер, что у него есть внебрачный сын Джозеф Баэна. Он заявил, что это произошло на приеме у семейного психотерапевта.

Мария, по его словам, была очень подавлена изменой своего мужа. Второй причиной, почему он не сознавался, Шварцнеггер назвал то, что был не уверен, что ребенок от него.

После отношений с домработницей Милдред Баэна они первое время считали отцом Джозефа ее мужа. Но со временем по внешности стало ясно, что Джозеф сын железного Арни.