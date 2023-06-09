Ученый Джозеф Дитури доказал, что длительное пребывание под водой омолаживает организм

Ученый Джозеф Дитури погрузился в капсулу Джулса на глубине 9 метров в лагуне во Флориде на 93 дня. Целью было выяснить влияние давления воды на человечески организм.

И эксперимент удался. После 93 дней, проведенных ученым под водой, медики провели обследование его организма, и сделали парадоксальные выводы о том, что организм мужчины стал моложе, чем до погружения.

Среди показателей, свидетельствующих об омоложении, отмечено удлинение теломеров, увеличение фазы глубокого сна, уменьшение маркеров воспаления вдвое. Также у ученого в десять раз увеличилось количество стволовых клеток, а холестерин упал на целых 72 пункта.