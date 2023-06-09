Ученым удалось зафиксировать первый случай непорочного зачатия, но у крокодила

Самка крокодила, прожившая 16 лет в одиночном вольере в Коста-Рике сделала кладку яиц. Всего яиц было четырнадцать.

Ученые стали наблюдать за необычным явлением. Семь из этих яиц оказались жизнеспособными. Их сотрудники положили в инкубатор, но маленькие крокодильчики так и не вылупились.

После того, как три месяца спустя ученые вскрыли яйца, то в одном из них обнаружили неживой зародыш. Удивительно, что он был полностью сформированным, и генетически идентичным матери.