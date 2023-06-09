Знающий огородник рассказал, как севооборот помогает выращивать хороший урожай каждый год

По мнению экспертов, при выращивании растения нужно чередовать, менять местами, не допуская высаживания одних и тех же культур на прежнем месте.
Тогда урожай всегда будет поддерживаться на высоком уровне, а почва будет здоровой и плодородной.
Болезни и вредители
Если чередовать посадки растений на грядках, жизненные циклы болезнетворных микроорганизмов и насекомых-паразитов нарушаются, от этого в почвенных слоях они почти не накапливаются.
Значит, не нужно будет прибегать к сильной химии, которая вредит растениям и земле.
Питание почвы
Растения могут обеднять или обогащать грунт, активно поглощая питательные вещества из него или добавляя их.
Можно привести в пример бобовые культуры, которые фиксируют на корнях азот в почве.
Этот элемент очень пригодится растениям, которые будут произрастать потом на месте фасоли и других бобовых.
Сорная трава
Если посевы чередуются согласно правилам севооборота, сорнякам поти не останется шанса.
Они привыкают к условиям произрастания одной культуры и потом с трудом приспосабливаются к новым.
Оздоровление грунта
Безусловно, под воздействием севооборота структура почвы улучшается. Она становится более плодородной из-за влияния разнообразных корневых систем и распада органических веществ.
Почва лучше хранит влагу, повышается микробиологическая активность, улучшается агрегация грунта. Это значит, почва оздоровляется.
Севооборот как сельскохозяйственная мера
Севооборот активно применяется в сельском хозяйстве, помогая сохранять биоразнообразие, высокую урожайность растений.
Эта мера уменьшает риск использования химических препаратов, способствует повышению плодородия почвы на долгий срок.
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