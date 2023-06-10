Врач Кеннеди рассказала, что нужно есть перед сном, чтобы хорошо высыпаться

В некоторых случаях проблемах заключается в неправильном питании перед сном. Доктор Джанет Кеннеди рекомендует отказаться от продуктов с высоким содержанием сахара по вечерам. Когда организм расщепляет сахар, он превращает его в энергию.

Доктор советует отдавать предпочтение белкам и жирам. Многие продукты, богатые белком, содержат триптофан, аминокислоту, используемую для выработки мелатонина, гормона, улучшающего сон. Мясо, молочные продукты, орехи и фрукты содержат триптофан.

Если нужно перекусить после обеда, лучше выбрать что-нибудь с белками и жирами, чтобы сбалансировать любые углеводы.

Доктор Кеннеди говорит, что также важно не ложиться спать слишком голодным или слишком сытым — это тоже может испортить сон.