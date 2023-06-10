Перед смертью Тина Тернер сделала признание о своем здоровье

Оно также послужит своевременным упреком в адрес системы общественного здравоохранения и медицинской системы США.

«Если бы я знала, как связаны высокое кровяное давление и заболевание почек, — написала покойная исполнительница в посте в Instagram примерно за три месяца до своей смерти в прошлом месяце, — я бы избавилась от многих страданий».

Как отмечает Лиза Фитцпатрик, врач и медицинский эпидемиолог, в статье для Forbes о душераздирающем предупреждении, неприятно осознавать, что даже звезда уровня Тернера, имеющая доступ к ультрасовременному здравоохранению, не знала об этом.

Как утверждает Фитцпатрик, это убийственное обвинение системы здравоохранения в том, что она не уделяет первостепенное внимание информированию о вопросах здоровья и медицинской грамотности.

«Мои почки — жертвы моего непонимания того, что мое высокое кровяное давление нужно лечить с помощью традиционной медицины», — написала Тернер в своем посте.

«Я подверг себя большой опасности, отказавшись признать реальность того, что мне нужна ежедневная пожизненная терапия с помощью лекарств».

«Слишком долго я считала свое тело неприкасаемым и нерушимым бастионом», — продолжила она.