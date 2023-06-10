Президент Гондураса начинает первый визит в Китай после разрыва отношений с Тайванем

00:31 2023-06-10

Президент Гондураса Ксиомара Кастро прибыла в Шанхай в пятницу во время своего первого визита с тех пор, как Китай установил связи с ее страной, отдалив ее от бывшего дипломатического союзника Тайваня.

Кастро встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы «совместно спланировать будущее развитие» отношений, сообщило официальное китайское информационное агентство Синьхуа.

По сообщениям государственных СМИ, она также примет участие в открытии посольства Гондураса в Пекине.

Гондурас установил официальные отношения с Китаем в марте, став последним в череде стран, разорвавших дипломатические отношения с Тайванем.

У Тайваня осталось всего 13 дипломатических партнеров: Белиз, Парагвай и Гватемала в Латинской Америке, Ватикан, Эсватини на юге Африки и несколько стран Карибского бассейна и южной части Тихого океана.