Президент Гондураса начинает первый визит в Китай после разрыва отношений с Тайванем

Кастро встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы «совместно спланировать будущее развитие» отношений, сообщило официальное китайское информационное агентство Синьхуа.

По сообщениям государственных СМИ, она также примет участие в открытии посольства Гондураса в Пекине.

Гондурас установил официальные отношения с Китаем в марте, став последним в череде стран, разорвавших дипломатические отношения с Тайванем.

У Тайваня осталось всего 13 дипломатических партнеров: Белиз, Парагвай и Гватемала в Латинской Америке, Ватикан, Эсватини на юге Африки и несколько стран Карибского бассейна и южной части Тихого океана.