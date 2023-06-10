В США предлагают признать Россию государством, спонсирующим терроризм

Согласно источнику, такие действия направлены главным образом на то, чтобы усилить изоляцию Российской Федерации.
Из законопроекта конгрессменов:
По указанию российского президента Владимира Путина правительство РФ продолжает способствовать проведению актов международного терроризма в отношении политических оппонентов и отдельных государств.
Утверждение предложенного документа должно привести к дополнительному удару по экономике страны.
Именно на это, по версии источника, рассчитаны намерения сената США присвоить России статус государства-спонсора терроризма.