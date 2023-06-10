В США предлагают признать Россию государством, спонсирующим терроризм

Президент Гондураса начинает первый визит в Китай после разрыва отношений с Тайванем

Президент Гондураса Ксиомара Кастро прибыла в Шанхай в пятницу во время своего первого визита с тех пор, как Китай установил связи с ее страной, отдалив ее от бывшего дипломатического союзника Тайваня.