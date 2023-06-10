Популярный среди россиян турецкий банк списал деньги со счетов граждан

Администрация кредитного учреждения Турции заявила о случившемся сбое и пообещала вернуть все деньги в ближайшие дни.

По информации Forbes, о необоснованных списаниях средств сообщили два человека - клиенты турецкого банка Forbes.

Об этом также заявили участники тематического чата русскоговорящих клиентов банка в Телеграм.

Описание проведенных транзакций в мобильном приложении указывает на снятие денег в счет комиссии по управлению счетом.

Люди, потерявшие деньги, держали на счету незначительные суммы до 2 тысяч лир, в пересчете на российские это примерно 7000 рублей.

В отдельных случаях деньги были сняты частично, в других - полностью. Списание началось с 5 июня.

Банк объяснил сбой неудачно проведенным обновлением приложения и уже начал возвращать списанные суммы клиентам.