В 2023 году в турецкой Анталии мошенники успели обмануть уже 5 000 туристов, включая граждан из России

Желающие арендовать автомобиль, направлялись на сайты-подделки, где у пользователей запрашивали предоплату. Так деньги оказывались на счетах злоумышленников.
Преимущественно среди обманутых граждан были долгосрочные туристы, в том числе немало жителей России.
Жертвы велись на дешевые цены, предлагаемые мошенниками за аренду дорогих авто.
Преступники создали сеть сайтов - копий известных фирм, занимающихся сдачей машин на прокат. Пользователи попадали на поддельные сайты и вносили авансовые платежи.
В итоге оказывались и без машины, и без денег.
По информации источника, фишинговые сервисы работают под адресами, включающими сложные фразы или необычные зоны "xyz" или "abc", вместо привычных "com".
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__