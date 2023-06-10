В 2023 году в турецкой Анталии мошенники успели обмануть уже 5 000 туристов, включая граждан из России

Желающие арендовать автомобиль, направлялись на сайты-подделки, где у пользователей запрашивали предоплату. Так деньги оказывались на счетах злоумышленников.

Преимущественно среди обманутых граждан были долгосрочные туристы, в том числе немало жителей России.

Жертвы велись на дешевые цены, предлагаемые мошенниками за аренду дорогих авто.

Преступники создали сеть сайтов - копий известных фирм, занимающихся сдачей машин на прокат. Пользователи попадали на поддельные сайты и вносили авансовые платежи.

В итоге оказывались и без машины, и без денег.

По информации источника, фишинговые сервисы работают под адресами, включающими сложные фразы или необычные зоны "xyz" или "abc", вместо привычных "com".