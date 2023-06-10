Чем подкормить картофель летом: с помощью добавок можно увеличить урожайность культуры в полтора раза

Как подкормить картошку, чтобы получить с каждого куста клубней больше обычного? И, конечно, вырастить клубни здоровыми и крупными?

Для этого при посадке в лунки надо внести древесную золу и несколько раз за сезон добавить удобрения. Какие именно и когда?

В первой декаде июня

В этот период следует подкормить культуру мочевиной либо настоем куриного помета. Они сполна насытят картофель азотом и активируют рост. Можно совместить подкормку с окучиванием картошки.

В период бутонизации

Вторая подкормка - суперфосфат, костная мука или другое удобрение с высоким содержанием фосфора. Он нужен культуре для повышения урожайности.

Во время цветения

В третий раз картофель надо опять подкормить древесной золой. Ее можно внести как в сухом, так и в жидком виде. Она сполна насытит растение калием, который улучшит вкусовые качества и лежкость клубней.

Выполнение этих трех шагов позволит получить результаты, которые даже превышают желаемое: картофель будет вкусным, крупным, без повреждений проволочником или другим вредителем.