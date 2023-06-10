Фигуристка Евгения Медведева показала в соцсетях своего парня на отдыхе

15:40 2023-06-10

Евгения Медведева выложила в соцсети фотографию с отдыха со своим молодым человеком.

Фигуристка Евгения Медведева сейчас находится на отдыхе на Мальдивах. На днях она опубликовала в соцсетях трогательное видео о том, как она проводит время в компании своего любимого парня.

Пара гуляет по живописному побережью в обнимку. Из подписи Евгения оставила только лаконичное сердечко белого цвета.

Поклонники пожелали Евгении и ее парню Дмитрию Чигиреву счастья и отличного отдыха. Дмитрий также фигурист. Он выступает в парном катании.

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