Анджелина Джоли вновь превратилась в роковую блондинку

48-летняя Анджелина Джоли решила вновь примерить на себя образ роковой блондинки. Знаменитость перекрасила волосы с черного в пепельный цвет, и разгладила их специальным утюжком.

Дополнив образ черным платьем, Анджелина отправилась на встречу с креативным директором модного дома Габриэлой Херст. Выглядела звезда посвежевшей и привлекательной.

Джоли не впервые показывается на публике блондинкой. Светлый цвет волос она носила в девяностые годы, и даже снялаь с ним в фильме Прерванная жизнь.