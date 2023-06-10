Владимир Политов рассекретил имя своего новорожденного сына

Владимир Политов и его жена Ольга недавно стали родителями очаровательного мальчика. Певец очень горд тем, что вновь испытал радость отцовства, и постоянно проводит время с малышом.
Ребенка назвали Артемом. По словам Политова, они долго не могли выбрать имя между Артемом и Алексеем, но все же остановились на Артеме.
От первого брака у 52-летнего Политова уже есть взрослая дочь Алена. Она сама уже в браке. Мужа дочери Политова тоже зовут Артем.
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