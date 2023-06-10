Сотрудница Москвариума рассказала, почему акулы начинают охотиться на людей

По мнению специалиста в области фауны Ирины Мейнцер среди причин, по которым акулы могут охотиться на людей в прибрежных водах, основной является нехватка еды.
Отсутствие достаточного количества пищи на глубине заставляет морских хищников искать альтернативу. Вторым фактором риска является подкармливание рыб людьми.
В туристических странах это делается зачастую, чтобы привлечь любителей дайвинга, желающих увидеть крупных морских хищников вживую. К сожалению, такие эксперименты могут заканчиваться трагически.
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