Сотрудница Москвариума рассказала, почему акулы начинают охотиться на людей

16:46 2023-06-10

Сотрудница Москвариума Ирина Мейнцер рассказала, что побуждает акул нападать на людей у побережья.

По мнению специалиста в области фауны Ирины Мейнцер среди причин, по которым акулы могут охотиться на людей в прибрежных водах, основной является нехватка еды.

Отсутствие достаточного количества пищи на глубине заставляет морских хищников искать альтернативу. Вторым фактором риска является подкармливание рыб людьми.

В туристических странах это делается зачастую, чтобы привлечь любителей дайвинга, желающих увидеть крупных морских хищников вживую. К сожалению, такие эксперименты могут заканчиваться трагически.

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