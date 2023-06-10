Дачный эксперт рассказал о недостатках систем автоматического полива

Разбираемся вместе с экспертом, чем плохи автоматические системы полива.

Негибкий подход

Систему полива невозможно подстроить под индивидуальные потребности. Она работает по установленным параметрам, включая график полива и его продолжительность.

Для автополива характерен универсальный подход, а ведь каждая культура нуждается в особых условиях развития.

Одному растению может вполне хватать средней нормы поставляемой влаги, другое будет испытывать жажду, а третье страдать от избытка воды.

Также система полива не учитывает меняющиеся погодные условия и особенности сезонных колебаний.

При ручном поливе можно более гибко подходить к процедуре увлажнения и регулировать ее с учетом особых нужд конкретных растений и актуальных факторов окружающей среды.

Нет постоянного мониторинга

При ручном поливе мы постоянно держим растения в поле зрения, контактируем с ними, то есть имеем возможность наблюдать происходящие с ними изменения - в лучшую или худшую сторону.

Видим, что нужно исправить, изменить, чем помочь. Своевременно обнаруживаем признаки заболевания или присутствия вредителей, нехватку влаги или питания.

Проблемы с техобслуживанием

Автоматические системы полива нужно уметь устанавливать и потом за ними нужно осуществлять уход.

При возникновении неисправности заниматься починкой, заменой поврежденных элементов. Это требует дополнительных расходов и лишней возни.

Кроме того неожиданные неисправности могут произойти в отсутствие владельца и привести к серьезным последствиям, которые закончатся стрессом или даже гибелью растений.

Высокая стоимость

Ну и конечно же, не стоит забывать о том, что стоит такое оборудование совсем недешево, включая установку и техническое обслуживание с текущим ремонтом.

Ручной полив обходится практически бесплатно, тут главное оборудование - лейка и садовый шланг.