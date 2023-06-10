Лайма Вайкуле поделилась, что давно не общалась со Львом Лещенко, боясь его подставить

Лайма Вайкуле рассказала, что всегда неплохо общалась с российским певцом Львом Лещенко. Их можно даже назвать друзьями. Но они уже давно не общались.

Она высказалась о нем, как о хорошем человеке, но звонить ему накануне своего фестиваля в Юрмале не собирается. Лайма говорит, что боится его подставить в связи с политической ситуацией, и своей позицией по ней.

Также она призналась, что не знает, чего может наговорить. Поэтому, по ее мнению, и ей не звонят некоторые российские коллеги, и она предпочитает не напоминать о себе.