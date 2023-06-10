Придать петунии пышность: что для этого надо предпринять

Петуния - один самых популярных цветков, который украшает почти каждый участок. Владельцам хочется, чтобы они были ярче и пышнее. Что для этого надо сделать?

Первым делом - прищипнуть верхушки. Речь идет об удалении верхушки центрального стебля. Первую прищипку петунии нужно выполнить, когда у рассады появятся 5-6 настоящих листочков. Верхушку побега обрезать нужно ножницами со стерильным лезвием над 4-5-м листом (можно аккуратно отщипнуть ее пальцами).

Такую процедуру надо повторить после того, когда отросшие боковые побеги вырастут до 10-15 см. В будущем по мере развития растения надо своевременно удалять завявшие цветки - не дожидаясь, пока они полностью усохнут.

Петуния также любит хорошее питание - она быстро выбирает из грунта питательные вещества и очень быстро расходует их для роста.

В июне, когда растение начнет формирование боковых побегов, азотные удобрения надо заменить калийно-фосфорными. Их применяют до полного завершения цветения. Первую подобную подкормку можно провести через 2-3 недели после того, как цветок будет пересажен на постоянное место