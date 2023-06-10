Грецкий орех в средних широтах: какие секреты помогут получать отличный урожай

19:23 2023-06-10

Это довольно теплолюбивая культура, но она в последнее время активно завоевывает новые, более северные, территории.

Если есть желание вырастить на своем участке грецкий орех, прежде всего надо подобрать ему хорошее место. Такое дерево не любит сквозняков, высокого уровня грунтовых вод и тяжелых, плотных почв.

Если земля на участке бедная, надо хорошо заправить посадочную ямку компостом (или перепревшим навозом). Либо - применить комплексное удобрение и в будущем регулярно подкармливать. Хорошее питание обеспечит грецкому ореху стойкость, которая поможет пережить зиму, а также повысит урожайность.

Полезно добавить в лунку немного извести, хлористого калия или суперфосфата. Саженец заглублять так, чтобы корневая шейка оказалась намного выше края посадочной ямы.

После посадки надо сразу полить дерево. Для этого вылить не менее 2-3 ведер воды.

Грецкому ореху также нужны свет и простор: в тесноте он даст мало плодов. В средней полосе лучше брать саженцы, которые во взрослом возрасте вырастают не выше 4-5 метров. И, конечно, делать ставку на морозоустойчивые сорта.

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