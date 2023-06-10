Дачный эксперт посоветовал необычне способы борьбы с медведкой на участке

Итак, берите на заметку несколько простых, необычных способов выведения медведки с дачного участка.

1. Подстилка из сена или опилок. Распределите сено или опилки на земле вокруг растений. Медведки не любят колкие, заостренные, твердые частицы, и в большинстве случаев они не будут перелезать через подстилку.

2. Одежда для медведок. Возьмите куски ненужной одежды, например, джинсы или футболки. Положите их на землю около растений и закрепите на заборе или других вертикальных поверхностях. Медведки будут чувствовать близость человека и не станут приближаться к посадкам.

3. Собаки. Собаки являются отличными охотниками на медведок и могут легко прогнать их от вашего участка. Если у вас есть собака, то это может быть одним из лучших средств борьбы с этим вредителем.

Эти простые и эффективные народные средства позволят вам бороться с медведкой без использования опасных химических веществ. Применяйте их, чтобы защитить свой участок и выращенные растения.