Огородный эксперт рассказал основные правила полива картофеля, чтобы вырастить хороший урожай

Несколько полезных советов новичкам и бывалым огородникам про полив картофеля, это поможет вырастить богатый и вкусный урожай.

1. Никогда не поливайте картофель слишком часто. Картофель не любит слишком мокрую почву, поэтому увлажняйте его только тогда, когда почва начинает высыхать.

2. Не поливайте картофель в жаркие часы дня. Лучшее время для полива - утро или вечер, когда солнце не так ярко светит.

3. Поливайте картофель отстоянной водой. Если вы используете шланг, не держите его на одном месте слишком долго, чтобы избежать вымывания почвы.

4. Никогда не поливайте картофель холодной водой. Это может привести к заболеваниям корней и замедлению роста.

5. Если вы используете технику капельного орошения, убедитесь, что капли попадают в зону корней картофеля, а не на листья.

6. Не поливайте картофель после цветения. Это может привести к уменьшению урожая.

7. После полива картофеля не забудьте прорыхлить почву вокруг растений, чтобы вода могла лучше впитываться.

8. Если вы выращиваете картофель в контейнерах, поливайте его чаще, так как почва в контейнерах быстрее высыхает.