Золотая рубашка индийского миллионера

Также он был известен тем, что очень любил золото и в 2013 году даже заказал себе золотую рубашку.
Одежда из драгоценного металла весила 3,5 килограммов и обошлась богачу в 250 тысяч долларов.
Датта Фуге, помимо рубашки, носил на себе много других золотых вещей.
Например, на его шее постоянно висели цепи и медальоны, а руки украшали большие браслеты.
По его словам, золото было его мечтой с самого детства. К сожалению, драгоценности не принесли ему удачи.
В 2016 году его с сыном пригласили на праздник, где на него напали 12 человек с камнями и острыми предметами.
У миллионера не было ни единого шанса выжить после такого группового нападения.
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