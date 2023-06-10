Золотая рубашка индийского миллионера

Также он был известен тем, что очень любил золото и в 2013 году даже заказал себе золотую рубашку.

Одежда из драгоценного металла весила 3,5 килограммов и обошлась богачу в 250 тысяч долларов.

Датта Фуге, помимо рубашки, носил на себе много других золотых вещей.

Например, на его шее постоянно висели цепи и медальоны, а руки украшали большие браслеты.

По его словам, золото было его мечтой с самого детства. К сожалению, драгоценности не принесли ему удачи.

В 2016 году его с сыном пригласили на праздник, где на него напали 12 человек с камнями и острыми предметами.

У миллионера не было ни единого шанса выжить после такого группового нападения.