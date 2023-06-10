Садовод со стажем рассказал, как подготовиться к посадке яблоневого дерева на участке

Если вы начинающий садовод, то перед посадкой фруктовых деревьев стоит узнать некоторые нюансы.
Вот что важно знать:
Климат и зимостойкость
Определите, в какой зоне вы находитесь, и выберите яблони, которые подходят для вашего региона. Учитывайте стойкость к холодам, переносимость высоких температур и устойчивость к болезням.
Требования к почве
Яблони нуждаются в хорошо дренированной почве с рН от 6,0 до 7,0. Проведите тест почвы, чтобы определить уровень питательных веществ и внести необходимые поправки.
Опыление
Большинство яблонь нуждаются в перекрестном опылении другими совместимыми сортами. Для этого можно посадить несколько деревьев вместе или использовать совместимые опылители, растущие поблизости.
Обрезка и обучение
Узнайте о способах обрезки, например, о прореживании ветвей, удалении мертвой древесины и придании формы дереву.
Борьба с вредителями и болезнями
Яблоки могут быть атакованы различными вредителями и заболеваниями, такими как яблочная личинка, плодожорка, тля и яблочная парша. Узнайте, какие проблемы есть в вашем регионе и разработайте меры противодействия.
Уход
Яблони нуждаются в поливе, подкормке и мульчировании. Используйте соответствующие удобрения для удовлетворения потребностей деревьев в питательных веществах.
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