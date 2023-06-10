Садовод со стажем рассказал, как подготовиться к посадке яблоневого дерева на участке

Если вы начинающий садовод, то перед посадкой фруктовых деревьев стоит узнать некоторые нюансы.

Вот что важно знать:

Климат и зимостойкость

Определите, в какой зоне вы находитесь, и выберите яблони, которые подходят для вашего региона. Учитывайте стойкость к холодам, переносимость высоких температур и устойчивость к болезням.

Требования к почве

Яблони нуждаются в хорошо дренированной почве с рН от 6,0 до 7,0. Проведите тест почвы, чтобы определить уровень питательных веществ и внести необходимые поправки.

Опыление

Большинство яблонь нуждаются в перекрестном опылении другими совместимыми сортами. Для этого можно посадить несколько деревьев вместе или использовать совместимые опылители, растущие поблизости.

Обрезка и обучение

Узнайте о способах обрезки, например, о прореживании ветвей, удалении мертвой древесины и придании формы дереву.

Борьба с вредителями и болезнями

Яблоки могут быть атакованы различными вредителями и заболеваниями, такими как яблочная личинка, плодожорка, тля и яблочная парша. Узнайте, какие проблемы есть в вашем регионе и разработайте меры противодействия.

Уход

Яблони нуждаются в поливе, подкормке и мульчировании. Используйте соответствующие удобрения для удовлетворения потребностей деревьев в питательных веществах.