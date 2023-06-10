Ричард Брэнсон и его величайшие промахи в бизнесе

Садовод со стажем рассказал, как подготовиться к посадке яблоневого дерева на участке

Яблони сегодня растут почти в каждом саду, они довольно просты в выращивании и уходе, а лакомиться яблоками точно любят все. Но перед посадкой дерева, нужно ознакомиться с некоторыми важными моментами.