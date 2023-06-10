Ричард Брэнсон и его величайшие промахи в бизнесе

22:57 2023-06-10

«Совершение ошибок заложено в ДНК каждого успешного предпринимателя, и я не исключение», — написал в корпоративном блоге основатель Virgin Group Ричард Брэнсон.

Среди его неудач запуск коллекции одежды для невест Virgin Brides и напитка Virgin Cola.

В свое время доля этого конкурента Coca-Cola на рынке составила всего 0,5% и в итоге идея незаметно умерла.

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