Ричард Брэнсон и его величайшие промахи в бизнесе

Среди его неудач запуск коллекции одежды для невест Virgin Brides и напитка Virgin Cola.
В свое время доля этого конкурента Coca-Cola на рынке составила всего 0,5% и в итоге идея незаметно умерла.
Среди его неудач запуск коллекции одежды для невест Virgin Brides и напитка Virgin Cola.
В свое время доля этого конкурента Coca-Cola на рынке составила всего 0,5% и в итоге идея незаметно умерла.
Храмова Оксана
Яблони сегодня растут почти в каждом саду, они довольно просты в выращивании и уходе, а лакомиться яблоками точно любят все. Но перед посадкой дерева, нужно ознакомиться с некоторыми важными моментами.
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