НАТО не будет праздновать свой юбилей в апреле 2024 года

Издание отмечает, что по случаю 75-летия альянса в апреле следующего года пышных празднеств не намечается и приводит причины тому.

Решение не проводить юбилейный саммит весной следующего года в высоких кругах НАТО заключалась в том, что такая встреча была бы слишком близкой к предыдущему саммиту Альянса в Вильнюсе в середине июля этого года, считают аналитики WELT.

Другая причина заключается в том, что Джо Байден хочет использовать саммит НАТО в Вашингтоне как прелюдию к своей кампании по переизбранию на пост президента США.

Кроме того, премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер-министр Дании Метте Фредериксен теперь являются фаворитами на пост главы НАТО. Последнего, к слову, поддерживает президент Франции Макрон.