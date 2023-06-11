YouGov: пандемия изменила жизнь каждого третьего

25 марта 2020 года Бундестаг объявил «эпидемическую ситуацию национального значения» для Германии.

В последующие два года принятые меры по сдерживанию пандемии затронули практически все сферы жизни в разы — от ограничения контактов и разногласий по поводу опасности вируса в частной сфере до новых соглашений компаний о работе на дому.

30 процентов участников опроса заявили, что их жизнь изменилась в основном негативно в результате пандемии и связанных с ней мер.

12 процентов немцев видят для себя в основном положительные изменения.

Жизнь половины немцев в результате пандемии в долгосрочной перспективе не изменилась.

Негативные изменения чаще воспринимались молодыми людьми, чем пожилыми.