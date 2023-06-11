Стас Пьеха госпитализирован в кардиореанимацию Боткинской больницы в тяжёлом состоянии

11 июня журналисты информагентства Baza сообщили, что российский музыкант Стас Пьеха был доставлен в кардиологическую реанимацию Боткинской больницы Москвы после того, как певец пожаловался на проблемы с сердцем. Прибыл в больницу, Пьеха прошёл комплекс кардиологических исследований, в ходе которых у него диагностировали стенокардию.

Сам Стас Пьеха подтверждает свою госпитализацию в связи с сердечными болями, а репортёры интернет-газеты "РИА Новости" рассказали, что администрация Боткинской больницы оценивает состояние певца как тяжёлое.