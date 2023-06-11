Чтобы осы не ели виноград: как защитить урожай от вредителей

Созревший виноград нередко подвергается атаке ос, которые могут погубить большую часть урожая. Ранее предлагалось использовать для защиты ягод различные ловушки и сетку. Но, как показал опыт, эффективность такой меры была не очень высокой.

Как выяснилось, куда проще опрыскать растения специальными составами, отпугивающими вредителей. Для этого подойдет раствор, приготовленный на основе борной кислоты.

Можно ли для таких целей использовать инсектициды? Автор Телеграмм-канала "Твоя дача" считает, что применение радикальных средств не всегда оправдано. Их можно использовать только до сбора урожая (не менее, чем за 3 недели).

Если виноград практически созрел, для опрыскивания лучше использовать более безопасные препараты. В частности, - раствор на основе борной кислоты, который отпугивает вредителей, распространяя неприятный для ос запах.

Для приготовления нужного средства надо 25-30 грамм борной кислоты растворить в 10 л воды, добавить 10 капель йода. Хорошо все перемешать и обработать с помощью пульверизатора. Эффективность обработки сохраняется примерно 8-10 дней.

Процедуру следует проводить вечером, в сухую безветренную погоду. Такой раствор не только безопасный, но также достаточно эффективный. А самое главное - он позволит сохранить урожай винограда полностью.