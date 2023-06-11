Дачный эксперт рассказал о сезонных проблемах садоводства: как бороться с вредителями и болезнями в июне

Первый совет - использование кофейной гущи в качестве удобрения. Кофейная гуща является отличным источником азота и других питательных веществ, которые благоприятно влияют на рост и укрепление здоровья растений.

Второй совет - использование цитрусовых для борьбы с листовыми клещами. Нарежьте цедру с лимона или апельсина и разложите ее вокруг пораженных растений. Листовые клещи не переносят запах цитрусовых и уходят прочь.

Третий совет - использование соды для борьбы с грибком на растениях. Нанесите раствор соды на пораженную область растения, и вы увидите, как грибок исчезнет.

Четвертый совет - привлечение полезных насекомых для лечения растений. Например, насекомые-хищники, такие как божьи коровки, могут питаться вредителями, которые поражают ваши растения.

Пятый совет - посадка мяты, чтобы предотвратить поражение капусты белыми бабочками. Мята напугает бабочек своим запахом и защитит вашу капусту.

Следуйте этим советам, и вы сможете легко бороться с вредителями и болезнями в вашем саду в июне.