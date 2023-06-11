Алаудинов предрёк исчезновение русских как нации

«Вымрут русские, вымрут. И внешний недруг не нужен. 50-100 лет нужно, чтобы нация стала вымирающей? И если русские будут продолжать рожать мало, это действительно произойдёт», — утверждает Алаудинов.

Апти Аронович указал на факт того, что красивое русское слово «семья» состоит из частей 7 и я, отметив, что речь о многочисленных детях, но в настоящее время в России идёт обратный процесс.

Герой России считает, что рождаемость тесно связана с показателями материального благополучия семей, так как родителям будет тяжело планировать даже одного ребёнка, если общий доход на двоих человек может быть и 30, и 50 тысяч рублей.