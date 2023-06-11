Хвойный отвар увеличит урожай: угостить им огурцы и томаты для этого надо в июне

Чтобы укрепить иммунитет огурцов и томатов, активировать их рост и заставить активно плодоносить, в июне культуры стоит подкормить хвойным отваром.

Для того, чтобы его приготовить, надо взять литровую банку измельченных сосновых иголок, залить 5 литрами воды. Довести до кипения и потом подержать на малом огне полчаса.

Дать остыть, потом процедить. За время кипения воды станет меньше, и ее надо долить снова до 5 литров. К составу надо добавить также каплю йода, 1-2 ст.л. зеленого мыла. Опрыскивать раз в неделю.

Такая подкормка очень богата полезными веществами, хвою не любят многие вредители. А йод и зеленое мыло - отличная профилактика от фитофторы и мучнистой росы.

Регулярное использование хвойного отвара способно, кроме того, ускорить период созревания плодов.