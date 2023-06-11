Тля не любит острое: как избавиться от вредителя простыми способами

Дачные эксперты утверждают: народные способы борьбы с вредителями работают, и проверены не одним поколением земледельцев. Например, каждый огородник со стажем знает: тля не любит острое, и пользуется этим, чтобы избавиться от насекомого. Как именно надо готовить такие снадобья?

Корни хрена надо мелко порубить, заполнить ими емкость на треть, потом залить кипятком доверху. Дать настояться сутки и - можно пускать в дело!

Из горького перца состав готовится так: 1-2 стручка нарезать небольшими кусочками, залить 1 литром кипятка, дать настояться несколько часов. Полить растения вечером.

Чтобы приготовить нужный состав из чеснока, надо головку острого овоща мелко порезать (или раздавить), заварить 1 литром кипятка. Дать остыть и добавить 2 чайных ложки любого моющего средства и 2 столовых ложки подсолнечного масла. Эффект от такого "душа" будет поразительный!

К слову, растения с плотными, жесткими листьями можно избавить от тли с помощью воды. Кусты или деревья для этого надо хорошо, под напором полить из шланга.

Назад забраться тля не сможет, потому что ее доставляют на растения муравья. Такие поливы надо устраивать регулярно, пока не кончится сезон активности вредителя.