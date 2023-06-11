Не пустить клещей на дачу: какие растения для этого надо посадить на участке

Клещи могут поджидать людей не только в лесу, но и в парке, на загородном участке. Обычно защиту от опасных членистоногих принято искать в готовых препаратах. Но можно решить эту же проблему иначе и на несколько лет сразу, посадив растения, которые отпугнут клещей.

Каких именно растений боятся паразиты, "БелНовостям" рассказала ученый-агроном, консультант издания Анастасия Коврижных.

Таких растений несколько, и первое место в этом списке занимает пижма обыкновенная. Не менее эффективны в этом плане также кошачья мята и лаванда узколистая.

Не любят клещи и ромашку аптечную, розмарин, лекарственную полынь. Кроме того, надо избавить территорию от прошлогодних листьев, веток, сорняков и другого мусора, где могут прятаться паразиты.

Специалисты при этом рекомендуют в любом случае после возвращения домой с улицы проверить тело и одежду на возможное наличие клещей.